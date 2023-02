The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

ESCRIME. Horizon 2032 – Second tour

P.J.

Paul Palosse de l’AEF vainqueur à l’épée garçons. • PJ

Eva Legendry des Mousquetaires, Inès Fitte-Duval de l’AEF chez les filles, Enzo Mirande de la salle Durandal et Paul Palosse de l’AEF, ont été les grands bénéficiaires du second tour des Horizons 2032 qualificatifs pour l’Inter région et la Fête des jeunes (championnats de France M15 fleuret et épée).