The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Sans parler d’un repl?trage ou d’une cohabitation, Lin? Balthazar, pr?sident du PHTK, signataire de la d?claration conjointe pour un compromis historique, a mis en cause l’efficacit? de certains minist?res. Les titulaires de ces ces derniers devraient laisser leur place ? d’autres personnes. Sur Magik9 ce jeudi 27 octobre 2002, M. Balthazar a nomm?ment cit? les minist?res de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, de la Sant? publique et de la Population, de la Justice et la S?curit? publique.

<>, a expliqu? Lin? Balthazar qui rappelle que l’indicateur d’efficacit? d’un dirigeant est le r?sultat.

Pour trouver ce compromis, Lin? Balthazar se dit pr?t ? rencontrer tous les acteurs y compris le premier ministre. <>, a d?clar? le pr?sident du PHTK pr?cisant qu’il ne sait pas encore l’orientation du compromis. <>, a-t-il tranch?.

Par ailleurs, Lin? Balthazar, durant son intervention ? l’?mission Panel Magik, a indiqu? qu’il ne demandait pas le compromis pour avoir de poste au gouvernement. <>, a-t-il fait remarquer.

<>, a nuanc? M. Balthazar.

Dans un contexte o? les accords politiques pullulent, Lin? Balthazar a tenu a soulign? qua d?claration conjointe n’?tait pas un nouvel accord. <>, a-t-il soulign?.

Les signataires, notamment des partis de l’accord PEN, de l’accord de Louisiane, le RDNP, le PHTK et alli?s ont confirm? des pourparlers avec les “autorit?s constitu?es” afin de d?gager un compromis capable de garantir la protection des vies et la libre circulation des personnes et des biens; la reprise totale des activit?s; la stabilit? et l’efficacit? de la gouvernance int?rimaire; la cr?ation des conditions pour l’organisation des ?lections d?mocratiques dans un d?lai ne d?passant pas 18 mois, etc. <>, a indiqu? Lin? Balthazar.