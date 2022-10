I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), le 21 décembre 2007. Un homme en feu surgit d’un bazar chinois situé au 15 de la rue Sadi-Carnot, en plein cœur de la cité pointoise. Il vient de réussir à sortir du magasin en flammes. Les événements se précipitent. C’est l’embrasement général. Les corps de sept victimes seront découverts dans les décombres. Une huitième décèdera à l’hôpital. Il aura fallu près de 8 heures aux pompiers pour éteindre l’incendie. C’est un pétard jeté par un collégien sur un étal de feux d’artifice situé à l’entrée du bazar qui est à l’origine du drame.

«J’ai tout perdu. Notre maison est restée dans

l’état où elles l’ont quittée. Tout est à la même place. Je ne

souhaite à personne ce que je vis. Je dors trois heures par nuit

(…) ».

Christian Colombo, l’époux de Marie Colombo, et

père de Catiuska Colombo, âgées respectivement de 50 ans et 24 ans

ce 21 décembre 2007, 2 des 8 victimes de l’incendie du bazar de la

rue Sadi-Carnot à Pointe-à-Pitre, a tenu à s’exprimer en fin

d’audience le lundi 23 septembre 2013.

Six ans après les faits, après l’émotion et le

recueillement, les investigations menées sous la direction d’un

juge d’instruction, l’heure était aux présumés responsables du

drame de répondre devant la justice, en l’occurrence, le tribunal

correctionnel de Pointe-à-Pitre. Pas les 4 mineurs impliqués

directement dans l’incendie, mais l’ex-maire de Pointe-à-Pitre,

Henri Bangou, le propriétaire de l’immeuble où se trouvait le

bazar, Henri de Kermadec, et le gérant du commerce, Kaï Li. Ils

avaient à répondre d’homicides involontaires.

Les 4 jeunes soupçonnés d’avoir jeté le pétard sur

les feux d’artifice situés à l’entrée du bazar et qui étaient âgés

de 14 à 17 ans au moment des faits, seront jugés eux-aussi pour

homicides involontaires quelques mois plus tard, devant le tribunal

pour enfants.

« À partir de là, ce sera

l’enfer »

Nous sommes le vendredi 21 décembre 2007. Catiuska

Colombo, qui vient tout juste de terminer ses études d’ostéopathe à

Paris, est venue passer les fêtes de fin d’année au pays. Il est

environ 16 heures. Elle se trouve au bazar chinois

« Fortuna » situé au 15 de la rue Sadi-Carnot, en plein

cœur de Pointe-à-Pitre, avec sa mère Marie, cadre à la Sécurité

sociale. La famille vit à Petit-Bourg. Les rues pointoises sont

encore animées. Ce sont les achats de Noël. Et parmi tout ce monde

se trouvent des collégiens, à l’évidence grisés par l’ambiance de

fête qui se dégage.