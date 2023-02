I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Les automobilistes peuvent demander une indemnité carburant de 100€ jusqu’en fin mars. En Guadeloupe, seuls 24 % des foyers éligibles ont effectué la démarche.

La demande de l’indemnité carburant de 100€ est prolongée d’un mois, sois jusqu’en fin mars 2023. C’est l’annonce qui a été faite par le ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, et le ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal. Les automobilistes ayant des difficultés à faire face aux coûts élevés de l’essence peuvent désormais demander ce soutien financier jusqu’au 31 mars.

Depuis son lancement, 5,17 millions de demandes ont déjà été effectuées via le formulaire en ligne, Et, 3,3 millions de paiements ont déjà été effectués ou sont en cours de versement. Cependant, un petit nombre de paiements sont toujours en attente en raison de l’absence de RIB du bénéficiaire.

Seuls 24 % des foyers guadeloupéens éligibles ont effectué la démarche

L’aide de 100€ est destinée aux foyers ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 14 700€ par part. Cela correspond à environ 1 314€ nets par mois pour une personne seule et jusqu’à 5 255€ nets par mois pour un couple avec 3 enfants. Ce montant équivaut à une remise de plus de 10 centimes par litre sur une année pour un automobiliste moyen.

En Guadeloupe, environ 69 000 foyers sont éligibles pour cette indemnité, mais seuls 16 436, soit 24%, ont effectué la demande.

Le temps moyen de traitement entre la soumission du formulaire et le versement de l’indemnité est de 10 à 14 jours. Les personnes intéressées peuvent donc se précipiter pour faire leur demande avant la fin du délai prolongé.