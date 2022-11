I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Claudia BELTON

Lorenzo Sanford rappelle que la base de leur alimentation est la kassave. • D.R.

Elu en 2019, Lorenzo Sanford, chef de tribu des Kalinagos à la Dominique, prend très au sérieux ses nouvelles responsabilités ayant comme seul objectif le bien être des derniers Caraïbes de l’arc Antillais.

“Nous reproduisons ce que nos aïeux ont toujours

fait. Rien n’a changé”, confie, Lorenzo Sanford, 26 ans, chef de

tribu du territoire Kalinago, un district de 15 km2, à régime

particulier, situé à la Dominique, l’île aux 365 rivières. Kalinago

est la réserve Caraïbe où vivent les descendants des premiers

habitants de l’île, appelés communément les Indiens caraïbes.

“Depuis des décennies, nous maintenons nos traditions, nous

pratiquons et répétons les mêmes gestes ancestraux”, poursuit-il.

Sur ce petit bout de terre, oublié de l’histoire, le temps semble

s’être figé, comme s’il n’avait eu aucune emprise sur ce

territoire. Les guerres coloniales menées par les britanniques

n’ont pas eu raison des Caraïbes. Ce peuple résistant et résilient

se bat pour que l’âme de Kalinago ne s’éteigne pas. Aussi, il

perpétue coutumes et traditions caraïbes. Nous veillons bien sûr au

bien être des habitants qui y vivent en communion fraternelle”.

Tout appartient ici aux Kalinagos et au gouvernement local. La

population est répartie sur un territoire divisé en 7 hameaux :

Bataka, Concord, Crayfish river, Saint-Cyr, Gaulette river, Sinecou

et Maeva