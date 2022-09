I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste



Le pr?sident de la R?publique dominicaine, Luis Abiner, lors d’un discours ? l’OEA, a largement ?voqu? Ha?ti et a appel? l’OEA et l’ensemble de la communaut? internationale ? y exercer un mandat fort, jeudi 15 septembre 2022.

<>, a dit le pr?sident Abiner, soulignant, qu’au cours de son entretien avec la vice-pr?sidente des Etats-Unis, Kamala Harris, celle-ci a indiqu? <>. ‘

Le pr?sident Abinader souscrit ? l’id?e d’un mandat fort de la communaut? internationale qui permettra aux autorit?s ha?tiennes d’avoir l’assistance et la coop?ration dont elles ont besoin pour surmonter la violence de mani?re urgente, renforcer la capacit? de leur ?tat. <>.

<>, a dit Abinader, estimant que c’est <> <>.

<>, a soulign? le pr?sident de la r?publique dominicaine.

<>, a indiqu? Luis Abinader.

Pour Luis Abinader, <>.

Luis Abinader a estim? que deux ans n’ont pas suffi aux membres non permanents du Conseil de s?curit? des Nations unies <>.

Abinader s’aligne sur le diagnostic du secr?taire g?n?ral de l’OEA sur Ha?ti

Le chef d’Etat dominicain, s’adressant au secr?taire g?n?ral de l’OEA, Luis Almagro, a indiqu? que ses paroles sur Ha?ti sont porteuses de v?rit?s. <>, a dit Abinader. <>.

<>, s’est demand? le pr?sident Luis Abinader. Une base pour un ?change fluide et constructif avec le gouvernement ha?tien, l’ONU et tous ceux qui ont le d?sir et la volont? de coop?rer et de nous aider, a-t-il estim?, sans jamais faire l’?conomie de rappeler que la situation en Ha?ti est une menace pour la s?curit? de la R?publique dominicaine.

La crise Ha?tienne, une menace pour la s?curit? nationale de la R?publique dominicaine

<>, a affirm? Luis Abinader.

<>, a-t-il dit.

<>, a expliqu? Luis Abinader, soulignant que son gouvernement <>. <>.