Emmanuel Macron, président de la France. • PHOTO AFP

Emmanuel Macron s’en est pris vigoureusement aux oppositions mercredi sur la réforme des retraites, dont l’examen à l’Assemblée nationale entame sa dernière ligne droite malgré le dépôt par Marine Le Pen d’une motion de censure.

« Les oppositions n’ont plus de boussole et

sont totalement perdues », a affirmé en Conseil des ministres

le chef de l’État, très discret en public sur le projet-phare de

son second quinquennat, selon deux participants qui ont confirmé à

l’AFP des propos rapportés par Le Figaro. L’Assemblée nationale a

rejeté mardi, notamment avec des voix des Républicains, la mise en

place d’un index senior dans les entreprises. Et l’incertitude

grandit sur les chances d’examen de l’article 7 sur le recul à 64

ans de l’âge de départ, mesure-phare du projet.

À deux jours de la fin de l’examen du texte par

l’Assemblée nationale, Marine Le Pen a déposé mercredi une motion

de censure avec son groupe RN « afin que…