The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Selon le responsable de communication du parti Pitit Dessalines dans la r?gion, ce mouvement de protestation organis? dans le chef-lieu du d?partement des Nippes s’inscrit dans le cadre de la mobilisation g?n?rale lanc?e le 22 ao?t dernier par le leader du parti, Jean-Charles Mo?se. Soulignant la n?cessit? de continuer ? protester contre la vie ch?re, l’ins?curit? et l’augmentation des prix de l’essence sur le march?, P?ralte Louis annonce la tenue de manifestations dans d’autres communes du d?partement des Nippes dont la plus prochaine est fix?e au jeudi 6 octobre ? Petite-Rivi?re-de-Nippes.

? l’appel de la branche d?partementale des Nippes de la plateforme Pitit Dessalines, une manifestation de rue s’est d?roul?e ce jeudi 29 septembre dans la cit? de Fernand Hibbert pour d?noncer la chert? de la vie et l’augmentation des prix des produits p?troliers. Munis de pancartes et accompagn?s d’une bande ? pied, les manifestants ont d?but? leur course au Carrefour Lacroix, puis ont pris la direction de Carrefour Desruisseaux, apr?s avoir ?t? emp?ch?s de se rendre au centre-ville par les forces de l’ordre.

