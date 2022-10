I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Marie Nelta F?thi?re a ?t? ?lue pr?sidente et Pierre Volmar D?mesyeux vice-pr?sident de la Cour sup?rieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA), vendredi 7 octobre 2022, a appris Le Nouvelliste. << Mme F?thi?re avait d?j? ?t? ?lue pr?sidente de la Cour pour l’exercice 2015-2016. Elle est ?lue ce matin ? 6 voix pour et 3 abstentions. Aucun autre conseiller ne s’?tait port? candidat en face d’elle.

