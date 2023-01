I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Carnaval

Par Marie VANDEWOESTYNE (m.*************@ag******.fr)

Le groupe Mas’Moul Massif à la parade de Sainte-Rose 2023. • MMM

Bien qu’existant depuis les années 90, Mas’Moul Massif a été déclaré officiellement en 2003, le groupe de carnaval fête donc cette année ses 20 ans. La tenue de satin, représentative des 3M, mettra à l’honneur cet anniversaire dimanche dans les rues pour la grande parade du Moule en folie.

Depuis les années 90, Mas’Moul Massif met en

valeur une tradition guadeloupéenne « Les Mas ». Les

danseurs s’attèlent à reproduire les faits divers de notre société

tout en gardant un côté humoristique avec les masques de singes et

les sifflets. Cette année est spéciale pour les 3M.

Les 20 ans de l’association à l’honneur

Tous les mercredis, une réunion générale se tient

avec les adhérents pour discuter du dimanche précédent et du

dimanche qui arrive. Cependant, cette semaine est particulière car

ce dimanche la parade se déroulera au Moule, ville d’origine du

groupe. Julie Petrus, secrétaire, précise : « Cette année nous

célébrons les 20 ans du groupe et on sera dans notre commune donc

ça sera forcément un peu spécial. » La tenue de satin est un

symbole pour les 3M. Depuis 2020, le groupe a même ses propres

tissus personnalisés avec le masque de singe intégré et les

lettres…