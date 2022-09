I Like This

Saga familiale

SAGA FAMILIALE. Eric, Jean-Claude et Thierry ont repris, il y a déjà plusieurs années, l’entreprise fondée par leurs parents en 1974, Mazarin Peintures. Une histoire de frères qui a fait du chemin depuis le garage familial à Sainte-Thérèse jusqu’aux 14 salariés que comptent aujourd’hui les deux magasins, basés au Lamentin et au Robert.

Enfants, ils passaient leurs vacances scolaires au magasin pour aider leur père et leur mère. « Pour nous, vendre était un plaisir, on ne considérait pas cela comme un travail », assure Eric Mazarin. « Quand les parents n’étaient pas là, que tout était fermé et que des clients passaient pour acheter un truc, on était content de pouvoir vendre un produit », ajoute malicieusement son frère cadet Jean-Claude Mazarin. Aujourd’hui, les deux quinquagénaires travaillent toujours…