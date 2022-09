I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

En raison de la vigilance orange pour fortes pluies et orages… Les embarcations, le ramassage scolaire… les journées européennes sont annulées, les écoles ferment, la vigilance par rapport aux inondations…

Le GOSIER

À l’approche de la tempête tropicale Fiona et de la vigilance rouge à venir annoncée par le Préfet de Guadeloupe, Cédric CORNET maire du Gosier appelle l’ensemble de la population à faire preuve d’une extrême prudence et à éviter tout déplacement.

Évitez de vous rendre sur le littoral en raison du fort risque de vagues de submersion !

Certaines zones sont sujettes aux inondations, telles que Poucet, Labouaye, Belle-Plaine, Grand-Baie, Bas-du-Fort, Montauban, Grande-Ravine, Labrousse, Tombeau, Port-Blanc.

Protégez vos biens et votre mobilier et mettez vos animaux en sécurité le cas échéant. Sécurisez vos embarcations

Les plaisanciers sont priés de se mettre à l’abri dans les meilleurs délais.

Les équipes de la Police Municipale et les équipes techniques sont actuellement sur le terrain pour vérifier que la population n’est pas en danger et que les axes majeurs sont praticables.

Rappel des consignes de sécurité en vigilance rouge pour fortes pluies et oragesProtégez votre intégrité, vos biens et votre environnement? Obtempérez aux injonctions des sauveteurs ou des autorités municipales

? En cas de risque de glissement de terrain, évacuez votre domicile en sécurité

? En cas d’orage violent, bannissez l’utilisation des téléphones et des appareils électriques et

ne vous abritez pas dans une zone boisée, ni près de poteaux, pylônes, ni sous un arbre isolé

Si vous devez vous déplacer impérativement :

? Signalez votre départ et votre destination à des proches et soyez très prudents

? Respectez les déviations et interdictions mises en place? Ne vous engagez sous aucun prétexte, à pied ou en voiture sur une voie immergée et ne tentez pas de franchir des zones inondées même partiellement.

Contact urgence : Accueil mairie 0590 84 86 86 – Police municipale 0590 84 09 55

La ligue Guadeloupéenne de Football

« En raison des conditions météorologiques qui vont toucher notre archipel dans les prochaines heures, la Ligue Guadeloupéenne de Football vous informe du report de l’ensemble de ses activités et des compétitions prévues ce week-end (Coupe de France, Championnat, Formation des tuteurs BEF, Formation FIA FUTSAL, Rentrée du Foot). »

Le président de Région réunit une cellule de crise

En vue du passage de la tempête FIONA sur l’arc anAllais, ce vendredi 16 septembre, le Président de Région, Ary Chalus, a réuni ce jour la cellule de crise régionale durant laquelle il s’est assuré que tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité des personnes.Ainsi, le ramassage scolaire des lycéens s’effectuera devant leurs établissements respectifs dès la fin des cours en fin de matinée.Par ailleurs, l’exécutif régional demande aux entreprises du BTP de sécuriser leurs ouvrages et engins et exhorte les professionnels de la mer à sécuriser leurs embarcations.Enfin, le président Ary Chalus demande à la population de suivre scrupuleusement toutes les consignes qui pourraient alors être annoncées par les autorités. Il invite à redoubler de prudence sur les routes et d’éviter, dans la mesure du possible tout déplacement superflus.

Le Parc National

Le Parc national annule son programme des Journées européennes 2022 initialement prévues ce week-end, sur le thème du Patrimoine durable. Toutes les sorties et activités sont par conséquent reportées à une date ultérieure. Le Parc national s’excuse auprès du public pour la gêne occasionnée.

Les Abymes

Le maire des Abymes, Eric Jalton, et l’élu délégué à la prévention des inondations informent la population que les établissements scolaires seront fermés à midi ce vendredi. Ils rappellent aussi d’être prudent particulièrement dans les zones de :

Perrin – Golconde

Chazeau Doubs – Papin – Boisvin

Diffort – Pointe d’or – Desravinières

Terrasson – salle d’Asile, Petit-Pérou

Tonelle – Besson – Chauvel – Lafont

Dugazon – Blanchard

Raizet – Grand Camp

Un numéro d’urgence : 0690 50 78 41

BASSE-TERRE

Le maire de Basse-Terre, André Attalah informe les parents de la fermeture des crèches, écoles maternelles et écoles primaires. Reprise des cours Lundi 19 septembre aux horaires habituels.