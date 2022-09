The content originally appeared on: Radio Isla TV

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) emitió una advertencia de calor para los pueblos del Norte, Centro y Oeste de Puerto Rico.

La advertencia está en vigor desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

Se anticipan índices de calor entre 102 a 109 grados Fahrenheit.

Las altas temperaturas y la humedad pueden provocar situaciones de salud. Se recomienda mantenerse hidratado, en el aire acondicionado, fuera del sol y estar pendiente a familiares y las mascotas.

Por otra parte, la agencia indicó en RADIO ISLA que se espera lluvia y que la misma debe concentrarse en la zona de la Cordillera Central, el Norte y el Noroeste de Puerto Rico. No obstante, el meteorólogo Emanuel Rodríguez del SNM, indicó que esto no significa que la zona Metropolitana no vaya a recibir lluvias.

[embedded content]