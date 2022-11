I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Le procureur de Pointe-à-Pitre et le commandant Kerleau ont livré des éléments sur le meurtre de Saint-François. • YLA

Le 29 octobre 2022, le corps d’une femme de 34 ans d’origine malgache a été retrouvé à son domicile à Saint -François. La victime était connue pour vendre de la vanille sur le marché et vivait en concubinage.

Depuis l’annonce de cette macabre découverte, les

rumeurs les plus folles circulent quant à l’identité présumée du

meurtrier. Le procureur de la République de Pointe-à-Pitre Patrick

Desjardins et le commandant de la section recherches, Joël Kerlau,

ont tenu une conférence de presse ce mardi après-midi afin

d’informer sur l’avancée de l’enquête ouverte depuis le 2 novembre

par un juge d’instruction pour assassinat. « Trop de fausses

pistes et de rumeurs ont été véhiculées par les réseaux sociaux, il

était important d’innocenter les personnes pointées du doigt à tort

pour