The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le fruit n’est pas tomb? loin de l’arbre. Micha?l marche dans les traces de son p?re qui a c?l?br? ses 50 ans de musique en d?cembre 2020. Il y a 20 ans, il a choisi tout comme ce dernier la musique et cette passion continue de l’animer aujourd’hui encore. Mika croit qu’il a encore de beaux jours devant lui et tant de titres ? sortir de ses tiroirs. <>, explique l’artiste.

Du temps o? il a fait ses premiers pas dans son domaine de coeur, l’interpr?te de <> s’en souvient comme si c’?tait hier. Avec un papa musicien, le 4e art est directement venu ? lui. <>, raconte le benjamin des Benjamin, sans feindre la modestie.

D?s lors, Mikaben s’est lanc? ? fond dans le monde musical. A date, cette aventure a accouch? de quatre albums solo : <>, <>, <> et <> ; et d’un opus : <> avec son ancienne formation musicale ”Krezi Mizik”. Sans compter des oeuvres travaill?es en background pour d’autres artistes, des featurings et des singles ? la pelle. <>, indique le musicien ayant collaborer avec Phyllisia Ross sur <> et <>. Le finaliste de <> est aussi derri?re des morceaux tel que <> d’Olivier Martelly, entre autres. Tout comme, il a mis sa touche sur le premier album de Ka? ainsi que la majorit? des m?ringues carnavalesques de Carimi.

Des hauts et des bas jalonnent aussi ces 20 ans de musique. Le papa de Le?a se rappelle de chaque moment. Qu’il soit heureux ou malheureux. <>, ?num?re le chanteur-guitariste qui compte ?galement son aventure avec Krezi Mizik et Carimi parmi les meilleures de ces deux d?cennies.

<>, poursuit-il, avant de conter la plus grande d?ception de sa vie de musicien. <>, avoue-t-il, tout en pr?cisant n’exprimer aucun regret. Il voit en cet ?chec une ?tape et un apprentissage de plus sur son parcours.

Un top 5 ? Mika penche pour <>, <> ; <> ; <> et son tout dernier n? en collaboration avec Kenny Ha?ti, <>. Ce featuring avec la voix de <>, il dit l’inscrire dans son projet de soutenir tous les artistes talentueux de la musique ha?tienne. Un objectif sur lequel il compte absolument mettre l’accent ? l’occasion de la c?l?bration de ces 20 ann?es de vie d’artiste, via son label <>. <>, informe le producteur qui voit dans son label une contribution dans la lutte pour le droit d’auteur en Ha?ti. <>, esp?re-t-il, du haut de son nouveau cheval de bataille.