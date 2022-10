The content originally appeared on: Diario

Chens unico pa esnan den e veld:

ORANJESTAD (AAN): Minister di Integridad, Ursell Arends, a haci un yamada na entidadnan publico y semi-publico pa acudi na un congreso consultativo cual lo tuma lugar dia 3 y 4 di november na Universidad di Aruba. Riba ambos dia lo enfoca riba e legislacion nobo riba e tereno di corporate governance.

“Good corporate governance ta un elemento esencial den e funcionamento di sector publico y semi-publico”, asina minister Arends a comenta durante un conferencia di prensa. Durante e congreso lo elabora detayadamente riba e concept-Landsverordening, cual lo ser presenta pa consehero huridico, mr Carlos Guiamo.

Gabinete Wever-Croes II tin e ambicion pa fortalece practicanan di Good Corporate Governance den e entidadnan publico y semi-publico mas pronto posibel, y abase di miho standard nan internacional (“best practices”). Minister Arends hunto cu e voorzitter di e Commissie Corporate Governance, Sr. Jossy Laclé, a haci un yamada special na tur entidadnan pa nan participacion activo.

Good Corporate Governance ta rekeri esfuerso humano. Feedback di esnan cu ta labora den e veld di entidad publico y semi-publico ta sumamente importante pa gobierno. “Participacion activo ta e forma cu Ministerio di Transporte, Integridad, Naturalesa y Asuntonan di Adulto Mayor ta traha legislacion y maneho conhunto cu esnan envolvi”, Minister Arends. Na banda di esnan laborando den e veld, tambe lo brinda oportunidad na studiantenan di Universidad participa na e congreso consultativo.

Den e proceso di implementacion mester tene cuenta cu e circumstancianan special cu tin na Aruba manera e limitacion na recursonan y capacidad di cada entenidad como tambe e sociedad cu ta uno chikito. E obhetivo ta pa hunto haci pasonan pa realisa “excellent corporate governance”. Abase di e vision aki na mei 2020 a instala e “Commissie Corporate Governance”.

E tarea di e comision aki ta pa duna conseho y aporta sosten na Gobierno pa implementa legislacion cual lo sirbi como e fundeshi pa Corporate Governance. A uza e structura cu ya a ser desaroya door di Banco Central como e base. Ordenansa Nacional y e codigo di Corporate Governance ta e productonan mas recien di e comision. Stakeholders tin awor tin e oportunidad di cera conoci cu e legislacion y tambe pa duna feedback riba esaki nan.

Si bo kier forma parti di e congreso consultativo, bo por manda un email cu bo nomber, funcion, telefoon y email adres na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tene cuenta cu cupo ta limita y ta completamente gratis pero cu si sobrepasa esaki lo evalua pa haci e congreso un biaha mas. Pa mas informacion por tuma contacto cu e secretaria di e comision “Corporate Governace” Drs. mr. Hellen van der Wal via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pa mas detaye.