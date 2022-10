The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Manera ta conoci, Gobierno di Aruba a introduci un aumento temporal di 24% riba e tarifa di awa y coriente cuminsando na luna di September.

E aumento temporal aki ta debi na e crisis energetico causa pa e guera entre Rusia y Ukraine.

Lamentablemente a tuma nota cu na momento cu pueblo a ricibi nan recibo di awa y coriente, e montantenan no tabata cuadra cu e subida di 24%, sino un aumento mucho mas halto. Hopi ta esnan cu via medionan di comunicacion social a expresa nan disgusto pa cu esaki mirando cu ya caba costo di bida ta halto y no lo por sobrevivi pagando asina tanto placa na utilidad.

Den cuadro di e problematica aki, Minister Glenbert Croes a acerca e directornan di e companianan estatal, Utilities, Web y Elmar pa pidi nan cooperacion den investiga kico por a bay robes y coregi esaki debidamente lo mas pronto cu ta posibel.

E meta di gobierno ta pa alivia e peso cu tin actualmente riba e pueblo, pa loke ta trata costo di bida. P’esey proyectonan manera e expansion di e Parke di Molina di Biento na Rincon ta di gran beneficio. No solamente e ta energia renobabel y limpi pero ta genera electricidad hopi mas barata, pa Aruba no keda depende di prijs di petroleo halto.

Minister Glenbert Croes a expresa di ta contento di wak cu Web Aruba NV a cuminsa cu e proceso di hedging pa asina stabilisa prijs di awa y coriente. Mundo completo ta bibando un momento di crisis energetico cu tin un impacto grandi riba costo di bida y p’esey gobierno ta haciendo nan maximo esfuerso pa bin cu solucionnan pa e comunidad di Aruba por sobrevivi y e companianan estatal tambe.

Minister Glenbert Croes a indica di ta conciente cu Aruba ta pasando den momentonan dificil, pero cu tin speransa grandi cu mihor momentonan ta na caminda. Tambe e mandatario ta gradici e directornan di e companianan estatal di Utilities, Web y Elmar pa nan esfuerso den purba na resolve e problematica di e costo halto di utilidad cu pueblo di Aruba a ricibi.

