The content originally appeared on: Diario

Minister Xiomara Maduro a accentua:

ORANJESTAD (AAN) – “Pago di overtime den gobierno” tabata e tema cu Minister di Finanzas y Cultura, Xiomara Maduro, a trata den conferencia di prensa di Diahuebs 22 di September ultimo.

E mandatario a cuminza bisando cu siman pasa Minister Presidente a anuncia un maneho pa loke ta pago di overtime den Gobierno. Esaki ta necesario, e dignatario a accentua, ya cu gobierno a bin ta baha gasto den gobernacion, y den e gastonan aki, un tercer parti ta gastonan di personal.

Manera ta conoci tin un debate publico riba esaki, pero tambe hunto cu e Supervision Financiero Caft, reportenan financiero tambe ta toca e tema aki, di gastonan di gobernacion, specialmente locual ta regarda personal dentro di Reino, y ademas tin un protocol cu Hulanda, pa atene na dje, pa asina aki por realiza e bahada den gasto di personal, pasobra, e ta reitera, esaki ta forma un tercer parti di e gastonan den gobernacion.

E dignatario a trece dilanti cu den locual ta gastonan di personal tin un parti cu substancial, cu ta pago di overtime den gobierno. Pesey, recomendacionnan cu a wordo duna door di diferente instancia cu a investiga locual ta e parti aki ta indica cu ta bon pa atende cu e gastonan aki.

“Mas ainda, siman pasa Minister Presidente a informa tambe cu locual cu tin presupuesta e aña aki na overtime pa full gobierno, esaki ta mustra cu e por bay surpasa e suma aki, y pesey e ora ey a wordo atendi riba esey cu mester tuma un medida pa no surpasa e fondonan aki, pa motibo cu e ora ey lo no tin fondo, lo no tin likidez, pa por bay paga e parti extra aki”, e dignatario a splica.

El a sigui bisa cu pa aña 2022, tin 21.1 miyon florin presupuesta pa gasto di overtime pa full gobierno, y na e momentonan aki te cu Augustus ya caba tin 14.1 miyon cu a wordo realiza na e gastonan akinan.

Pesey Departamento di Recurso Humano a pidi Minister Presidente pa pasa un circular pa defini e oranan cu por traha na overtime, y algun otro rekisito mas, entre otro, cu e leiding tambe mester traha un plan con ta bay midi e gastonan aki te fin di aña, Minister Maduro a relata.

E mandatario a referi tambe na e hecho cu siman pasa sindicatonan a bin dilanti, entre otro Sindicato di Polis, cu a bisa cu mester bay tira un atraco pa asina nan cobra overtime.

“Mi ta bisa cu mi ta lamenta masha hopi e expresion aki cu no ta uno bon na bienestar di comunidad. E dignatario a bisa cu gobierno ta pagando overtime y sigur na KPA pa e trabao importante cu nan ta haci, pa mantene e seguridad di Pais Aruba. No ta asina cu a stop di paga overtime, of cu no ta bay paga, pasobra tin un suma cuantioso di cual mitad di esaki ta bay pa paga overtime den Cuerpo policial”, Minister Xiomara Maduro a señala.