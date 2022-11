I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Loin de ressembler à la “finale” annoncée du groupe E du Mondial-2022, le choc Espagne-Allemagne dimanche est surtout celui qui pourrait rapprocher…

Loin de ressembler à la “finale” annoncée du groupe E du Mondial-2022, le choc Espagne-Allemagne dimanche est surtout celui qui pourrait rapprocher la Mannschaft de la sortie.

La seule nation du jour à pouvoir officiellement rejoindre la France, seul pays qualifié pour les huitièmes jusqu’à présent, est la Belgique, en cas de succès contre le Maroc (14h00), dans le groupe F.

Le Japon a lui raté une belle occasion de filer au tour suivant, battu contre le cours du jeu par le Costa Rica (1-0). Conséquence de ce résultat: personne ne sera mathématiquement qualifié dans le groupe E à l’issue de cette deuxième journée.

Pas même l’Espagne, qui profite toutefois d’une différence de buts ultra-favorable et ne sera éliminé que si elle subit deux inimaginables énormes défaites, contre l’Allemagne puis le Japon.

“Certes, ce ne sont pas les meilleures conditions, mais on a suffisamment de qualité pour gagner ce match!”. Hansi Flick, le sélectionneur allemand, s’est de son côté montré “optimiste” à la veille de cette affiche -sur le papier- du premier tour.

Les conditions évoquées par Flick? La défaite surprise de son équipe face au Japon pour débuter ce Mondial qatari (2-1).

Conséquence de ce terrible faux pas, l’Allemagne doit battre l’Espagne pour reprendre son destin en main.

En face, l’Espagne s’avance confiante pour ce match en soirée (20h00), après avoir étrillé le Costa Rica (7-0).

“Nous sommes dans une bonne passe, nous avons les idées claires”, s’est réjoui l’attaquant espagnol Marco Asensio sans pour autant fanfaronner. L’Allemagne “est une sélection solide avec d’immenses joueurs. Nous savons que nous allons affronter un match très compliqué”.

Le cauchemar de Séville

Issus des plus grands clubs, les “immenses” joueurs évoqués seront des deux côtés et de ces duels dépendra probablement l’issue de la rencontre.

Qui de Manuel Neuer (36 ans), au palmarès long comme ses bras, ou d’Unai Simon, le jeune portier espagnol, sera le plus décisif devant ses buts? Qui de Kimmich, l’Allemand, ou de Gavi, l’Espagnol, sera maître du milieu? Et qui de Havertz ou de Morata fera taire ses détracteurs allemands et espagnols à la pointe de l’attaque?

Ultime élément qui ne plaide pas en faveur des Allemands, le dernier face-à-face.

Le 20 novembre 2020, à Séville, les Ibères ont fait vivre une soirée “cauchemardesque” à la Mannschaft terrassée 6-0 en Ligue des nations.

Le milieu de terrain de la Mannschaft Julian Brandt assure que ce souvenir ne “jouera (pas) un rôle”. A voir.

En début d’après-midi, les Japonais espéraient se frayer un chemin vers les huitièmes pour la troisième fois lors des cinq derniers Mondiaux (2002, 2010 et 2018), en croisant le Costa Rica.

Las! Nettement moins tranchants que contre l’Allemagne, les Nippons ont été surpris par une frappe de Keysher Fuller en fin de match (81e).

La sélection asiatique aura donc besoin d’un nouvel exploit contre l’Espagne pour poursuivre sa route.

La Croatie au pied du mur

Dans l’autre groupe du jour, le F, la Belgique est dans le même scénario favorable que les Bleus samedi: une victoire est l’aventure qatarie continue.

Pour ce faire, les demi-finalistes 2018, vainqueurs sans briller ni séduire, du Canada en ouverture (1-0), devront battre le Maroc.

Les Marocains, auteurs d’un match nul contre la Croatie en entrée (0-0), s’avancent en laissant logiquement le costume de favori à la Belgique (14h00), pays qu’ils connaissent bien pour plusieurs d’entre eux.

“Le favori, c’est la Belgique, que vous le vouliez ou non, a affirmé Walid Regragui, le sélectionneur. Ils ont un entraîneur fantastique, des joueurs de niveau mondial comme De Bruyne, Hazard ou Witsel, et regardez le banc qu’ils ont avec (Michy) Batshuayi ou (Romelu) Lukaku…”

De son côté, la Croatie, finaliste du Mondial-2018, n’a pas le choix et doit battre le Canada, sous peine d’être en grand danger.

ep/gk

Le milieu Gavi (g) et le défenseur Alejandro Balde célèbrent un but de l’équipe d’Espagne contre le Costa Rica au Mondial-2022, à Doha, le 23 novembre 2022

• Glyn KIRK

Le sélectionneur du Maroc Walid Regragui (d) donne des consignes à son défenseur Achraf Hakimi lors du match contre la Croatie dans le Mondial-2022, à Al Khor, au nord de Doha, le 23 novembre 2022

• FADEL SENNA

Le milieu de terrain du Japon Junya Ito lors du match du Mondial contre le Costa Rica (0-1), le 27 novembre 2022 à Doha

• Anne-Christine POUJOULAT

Hansi Flick, le sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, à l’entraînement à Al Shamal, au nord de Doha, le 26 novembre 2022

• Ina Fassbender