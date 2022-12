I Like This

Les Cor?ens ont eu des occasions, mais ont longtemps but? sur Alisson Becker, imp?rial, auteur de deux parades fantastiques apr?s des tentatives de l’attaquant de Tottenham Heung-min Son (47e) et de Hee-chan Hwang (68e). Puis ils ont magnifiquement sauv? l’honneur par Paik Seung-ho, pass? par le centre de formation du Bar?a, auteur d’un tir lointain puissant sur lequel le gardien br?silien a d? s’avouer vaincu (4-1, 76e).

La messe ?tait dite, mais Tite n’a pas fait tourner tout de suite, et les onze m?mes joueurs ont repris le match sur un rythme plus d?contract?, tout en gardant globalement le contr?le.

Mais le Br?sil ?tait vraiment trop fort ce lundi, et comme ? l’entra?nement, Richarlison a conclu une action qu’il avait lui-m?me initi?e, lanc? dans la surface et dans le dos des d?fenseurs par Thiago Silva (3-0, 30e).

C’?tait la r?ponse du “Ney” ? ceux qui l’avaient mis sous pression ces derniers jours. La presse br?silienne notamment avait insist? sur le brillant d?but de Mondial de ses comparses du Paris SG, Kylian Mbapp? avec la France et Leo Messi avec l’Argentine, et l’appelait ? se hisser ? leur hauteur, une fois r?tabli de son entorse ? la cheville droite.

Le “Roi” Pel?, qui avait fait savoir qu’il suivrait la rencontre depuis son lit d’h?pital, a d? appr?cier la victoire tout comme la banderole que les joueurs ont affich? en fin de match, avec ?crit “Pel?!” et une photo le repr?sentant en train de c?l?brer un but avec la Sele?ao.

Le Br?sil, avec Neymar de retour, a balay? la Cor?e du Sud 4-1 (4-0 ? la pause) en huiti?me de finale du Mondial au Qatar lundi, et s’avance plus que jamais en favori avant d’affronter la Croatie au prochain tour.

