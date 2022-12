I Like This

La soir?e vire ? la catastrophe pour l’Espagne. A 2-1, elle peut encore r?ver des huiti?mes, mais son destin n’est plus entre ses mains… Et au m?me moment, ? cinquante kilom?tres de l?, au stade Al Bayt, le Costa Rica double l’Allemagne au tableau d’affichage (2-1), renvoyant virtuellement les Espagnols chez eux !

Mais trois minutes plus tard, patatras: Doan centre ? ras de terre, la balle roule devant la ligne d’Unai Simon, et Kaoru Mitoma, lui aussi entr? en jeu ? la pause, la sauve et la remet de justesse en jeu pour Ao Tanaka, qui passe devant Rodri pour marquer le 2-1.

A la 48e minute, apr?s une relance chaotique d’Unai Simon et un mauvais contr?le d’Alex Balde, Ritsu Doan, entr? en jeu ? la mi-temps, r?cup?re le ballon aux abords de la surface et d?coche une frappe du gauche qui trompe le portier espagnol.

La Roja est m?me rentr?e aux vestiaires avec 79% de possession de balle, et ? la pause, Rodri (115 passes) et Pau Torres (109 passes) ont battu le record du nombre de passes en une premi?re p?riode d’un match de Coupe du monde, selon le statisticien espagnol MisterChip.

Peur bleue pour l’Espagne ! A son aise apr?s le but rapide de la t?te sign? Alvaro Morata ? la 12e minute, la Roja a ?t? prise de court au retour des vestiaires par un Japon transfigur? et qui a marqu? deux buts en trois minutes pour sceller sa qualification vers les huiti?mes, o? il affrontera les vice-champions du monde en titre croates lundi.

