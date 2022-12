I Like This

“Une page se tourne aujourd’hui… Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien in?galable. Merci pour tout ce bonheur partag? depuis 2008. J’ai d?cid? de mettre un terme ? ma carri?re internationale. La rel?ve est pr?te. Vous me manquerez”, a ?crit sur Instagram l’attaquant du Real Madrid, ?g? de 31 ans apr?s 14 ans de bons et loyaux services.

Les supporters y voient surtout un duel entre l’attaquant des Bleus Kylian Mbapp?, meilleur buteur du tournoi (5 buts) et l’avant-centre des Three Lions Harry Kane, meilleur passeur (3 passes d?cisives).

Van Gaal, demi-finaliste sur le banc des Oranje en 2014, voit d?j? plus loin: “Cela fait un an que je le dis: nous pouvons ?tre champions du monde. Je ne dis pas que nous le serons, mais nous le pouvons.”

Apr?s trois semaines de comp?tition, et un premier tour que le pr?sident de la Fifa Gianni Infantino a tout bonnement qualifi? de “meilleure phase de groupe de l’histoire” mardi, le Br?sil a impressionn? par sa force offensive et sa rigueur d?fensive, malgr? dix jours d’absence pour Neymar, touch? ? une cheville. L’Argentine, elle, monte en puissance apr?s son revers initial et inattendu contre l’Arabie saoudite (2-1).

Port?es respectivement par Neymar et Lionel Messi, la Canarinha et l’Albiceleste croient en leurs chances dans ce tournoi qui est sans doute la derni?re opportunit? pour “Ney” ou pour “Leo” d’atteindre le Graal.

En 2018, les quarts s’?taient r?sum?s ? un bras de fer entre l’Europe et l’Am?rique du Sud. Quatre ans plus tard, le Maroc a rompu ce duopole, m?me si le nombre de nations europ?ennes qualifi?es (5 sur 8) alimente le risque de voir la mainmise du Vieux continent se poursuivre, comme ? chaque ?dition depuis 2002.

“C’est historique pour le Maroc, c’est historique pour l’Afrique. On avait dit qu’on ?tait venus pour repr?senter l’Afrique, on a vu que notre niveau avait augment?”, a savour? le s?lectionneur marocain Walid Regragui au micro de beIN Sports.

Le Maroc s’invite au festin! Les grandes nations se sont taill? la part du lion en quarts de finale du Mondial-2022, avec des chocs all?chants vendredi et samedi, comme Angleterre-France ou Pays-Bas-Argentine, et un trouble-f?te, les Lions de l’Atlas, qualifi?s pour la premi?re fois de leur histoire.

