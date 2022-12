I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Trente-sept ans, sans club et ?limin? en quarts de finale du Mondial-2022 au bout d’un tournoi sans ?clat avec un statut de rempla?ant: l’automne de Cristiano Ronaldo prend un ton cr?pusculaire et la derni?re phase de son immense carri?re n’est vraiment pas ? la hauteur de ce qui a pr?c?d?.

Bien s?r, il n’y a pas de raison de s’inqui?ter pour l’avenir financier de “CR7”, dont le nom a circul? du c?t? du club saoudien d’al-Nassr, ? des conditions annonc?es comme ?tourdissantes par la presse espagnole.

Mais samedi, il a quitt? la Coupe du monde la t?te basse, battu par le Maroc avec le Portugal, qu’il aura donc r?ussi ? conduire jusqu’? un titre europ?en en 2016 mais jamais au-del? de la demi-finale mondiale atteinte en 2006, quand il ?tait encore un jeune premier, dribbleur compulsif et pr?t ? tout d?vorer.

Rien de tel cette fois-ci. Arriv? au Qatar au terme du feuilleton de son divorce houleux avec Manchester United, Ronaldo est apparu comme l’ombre de lui-m?me, joueur devenu anonyme, laissant pourtant son entourage maugr?er sur son statut de rempla?ant compl?tement logique au vu de ses performances sportives.

Peu importe que son Mondial ait commenc? par un record -un de plus-, quand son penalty r?ussi face au Ghana a fait de lui le premier joueur de l’histoire ? marquer au moins un but lors de cinq Coupes du monde.

Mais le reste a ?t? insuffisant, avec des performances au mieux moyennes contre l’Uruguay et la Cor?e du Sud au premier tour. Ces matches ont sans doute d’ailleurs pr?cipit? la d?cision forte du s?lectionneur Fernando Santos de le laisser sur le banc pour le huiti?me de finale contre la Suisse.

Il ?tait apparu sur le terrain un gros quart d’heure, alors que le score ?tait d?j? acquis. Et sauf improbable retour en 2026, il n’aura pas r?ussi ? marquer le moindre but en match ? ?limination directe de Coupe du monde.

Record mondial de s?lections

Lui s’arr?te donc l? alors que son grand rival depuis plus d’une d?cennie Lionel Messi reste en course pour le titre et les honneurs, qui ont toujours ?t? pour le Portugais le moteur d’une colossale ambition, presque “anormale” comme le disait Zin?dine Zidane, son ancien entra?neur au Real Madrid.

Mais la comp?tition qatarie a aussi confirm? que son statut n’?tait d?cid?ment plus tout ? fait le m?me, y compris au sein d’une Sele?ao qu’il a incarn?e plus que quiconque au fil de ses 196 s?lections et de ses 118 buts.

Ces 196 s?lections, dont la derni?re honor?e contre le Maroc vendredi constitue d’ailleurs un autre record mondial, ? ?galit? avec le Kowe?tien Bader al-Mutawa. Mais qu’importe…

Avant le match de 1/8 face ? la Suisse, un sondage du quotidien sportif portugais A Bola avait ainsi cruellement mis en lumi?re le d?classement de la star, avec 70% des votants se pronon?ant en faveur d’un s?jour sur le banc pour CR7, peut-?tre lass?s des manifestations d’ego d’un joueur aux performances redevenues ordinaires.

La d?monstration portugaise contre la Suisse (6-1) a aussi mis en exergue la force du collectif au d?triment de son talent individuel.

“C’?tait un choix de l’entra?neur et nous devons respecter la d?cision de notre coach”, a dit Pepe apr?s la rencontre. “+Cris+ sait parfaitement, et le coach l’a dit tr?s clairement, qu’ici le plus important c’est le +nous+.”

L’?limination relancera sans doute le d?bat. Mais force est de constater que sa rentr?e en d?but de seconde p?riode n’a pas permis de rem?dier ? la st?rilit? offensive portugaise.

Tonitruant divorce

A peine dix jours plus t?t, Fernando Santos avait pourtant qualifi? son capitaine de “ph?nom?ne” et de “l?gende”, assurant que “dans cinquante ans”, on continuerait “? parler de lui”.

Quintuple vainqueur de la Ligue des champions, meilleur buteur de l’histoire de la comp?tition (140 buts), monstre de travail et d’exigence, Ronaldo a longtemps repouss? l’id?e m?me de d?clin et a continu? ? soigner son corps, principal instrument de sa domination, m?me quand l’ailier rapide s’est transform? en impitoyable avant-centre.

Avant le Mondial, il avait assur? vouloir pousser jusqu’? l’Euro-2024 en s?lection. Mais c’?tait avant qu’il se retrouve sans club dans la foul?e de son tonitruant divorce avec Manchester United, o? il ?tait revenu en 2021 apr?s trois saisons in?gales ? la Juventus.

Mais m?me lui, ce dieu du stade aux cheveux gomin?s et aux revenus annuels sup?rieurs ? 100 millions d’euros, star partout o? il est pass? et marque globale, a ?t? rattrap? par la duret? du football d’?lite. Pour lui aussi, le temps passe. Et pas s?r qu’il aille au-del? de ses 196 s?lections.

Stanislas TOUCHOT/AFP