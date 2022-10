I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Sainte-Marie

A la suite d’un important glissement de terrain survenu en novembre 2020, la RD15 avait été fermée à la circulation au lieu-dit Morne-Théodore. Elle rouvre ce vendredi.

En novembre 2020, des pluies diluviennes s’étaient abattues sur l’île et principalement sur le Nord-Atlantique. Sainte-Marie avait été la commune la plus arrosée avec 522 mm mesurés sur l’épisode, à la station météo de Pérou. Ces intempéries avaient provoqué des dégâts sur les axes routiers, des évacuations de maisons, des montées d’eau soudaines et des glissements de terrain. A Fonds-Saint-Jacques, la RN1 fut fermée à la circulation, tout comme la RD-15, au lieu-dit…