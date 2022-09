The content originally appeared on: Radio Isla TV

Don Emilio Molina, mejor conocido como “el señor del acordeón” que casi todos los días se encontraba en las escaleras del centro comercial Plaza las Américas, falleció el pasado 13 de septiembre.

Según comunicó su hija, Madeline Maraytta, vía una publicación en Facebook, Don Emilio murió por causas naturales en el Estado de Nueva York, donde residía hace un tiempo.

La noticia del deceso de Don Emilio también fue confirmada por la administración de Plaza las Américas.

“Con pesar y dolor lamento informar que mi papá falleció hoy de causas naturales (no es falsa la noticia). Siempre dije que ese día sería yo quien lo publique. Partió con su adorado señor y aquí quedamos con el corazón destrozado los que lo amamos. Los que me conocen saben que tuvo que viajar a New York con mi hermana por mi condición de salud”, indicó Madeline en una publicación en sus redes sociales.

Su hija también agregó que lograron conseguir el dinero para trasladar el cuerpo de Don Emilio a Puerto Rico, pero que necesitan ayuda económica para costear los gastos fúnebres. Madeline indicó que faltan aproximadamente $6,000 para poder pagar los servicios de la funeraria Borinquen Memorial en Caguas. Si usted desea ayudar, puede enviar un donativo mediante ATH Móvil al 787-975-5273.

