ORANJESTAD (AAN): Recien Corte di Husticia a dicta sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico

a cuminsa contra e muher D.G.D.G. kende ta wordo acusa di tabata huur camber y apartamento cu ilegalnan di Venezuela.

EXIGENCIA DI FISCAL

Tratamento di e caso a tuma lugar algun siman pasa caminda Fiscal ta acusa D.G.D.G. cu entre Januari 2019 y 17 Juli 2021, a yuda 7 persona ilegal cu estadia na su lugar Pavia Country Club 129. Fiscal ta haya D.G.D.G. culpable y a exigi 6 luna di prison condicional. Ademas Fiscal a exigi 150 ora di trabao pa comunidad of 75 dia sera.

ABOGADO

Abogado mr. Mohamed a bisa Hues cu e ta haya cu mester declara su cliente D.G.D.G. liber. E abogado a bisa cu D.G.D.G. no a yuda e ilegalnan cu fin di gana placa. Tampoco D.G.D.G. tabata sa y no a sospecha cu e 7 hendenan tabata ilegal na Aruba.

Mr. Mohamed a mustra Hues cu D.G.D.G. tabata huur cambernan den e cas y un apartamento cu 2 camber pa 400 y 600 florin pa luna, incluyendo awa, coriente y cable. Esaki ta un prijs hopi barata. E gastonan di coriente y awa pa luna tabata 1400 florin pa luna. Na opinion di mr. Mohamed, no por papia aki di cu D.G.D.G. tabatin ganashi.

El a mustra cu D.G.D.G. ta un voluntario na e organisacion HIAS, cu ta un organisacion sin meta di tin ganashi, cu ta yuda e Venezolanonan cu huy for di Venezuela y cu ta pidi asilo na Aruba. E organisacion ta kere e Venezolanonan cu nan a pidi asilo.

Tambe e abogado a bisa Hues cu pa ley, D.G.D.G. no tin e obligacion di controla esnan cu e ta huur camber, si nan documentonan di estadia ta na orden.

SENTENCIA

Hues recien a dicta sentencia caminda el a bisa cu e ta tene cuenta cu promer cu e pandemia di Covid, te cu awor, Gobierno a sera frontera entre Venezuela y Aruba. Desde Maart 2020 a tuma medida cu ta para entrada y salida pa Venezuela pa evita Covid. Hues a bisa cu 4 di e 7 personanan cu tabata keda na e lugar, a pidi asilo promer cu a bay huur camber.

Hues a mustra cu segun e ley LTU, cu ta e ley encarga cu admision y expulsion di extranhero, e estadia di e 4 personanan no ta ilegal pasobra nan tabata en espera di un decision. E otro 3 personanan a declara cu nan tabata ilegal, pero Hues ta haya cu D.G.D.G. no por a saca afor cu nan tabata ilegal. Tambe Hues a mustra cu D.G.D.G. ta traha voluntario cu HIAS, e organizacion “non – profit” cu ta yuda Venezolanonan cu ta huy for di Venezuela.

Hues a conclui cu no por prueba cu D.G.D.G. tabata sa cu e tabata actua contra ley. Hues su decision ta cu e ta declara D.G.D.G. liber. Por a mira cu D.G.D.G. tabata hopi contento cu e decision di Hues.