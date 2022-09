The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Depuis le 31 août, l’université des Antilles (UA) dispose d’une toute nouvelle application. Faite par les étudiants et pour les étudiants, My UA a pour but de faciliter la vie des quelque 8000 étudiants disséminés sur les campus de Guadeloupe et Martinique.

My UA – comme Université des Antilles – est une application sortie tout droit des méninges et des ordinateurs des étudiants de l’UA. Depuis la fin du mois d’aout, quelque 8000 étudiants des sites universitaires de Guadeloupe mais aussi de Martinique ont à leur disposition un nouvel outil numérique. « Les étudiants souhaitaient pouvoir centraliser un certain nombre de services de l’UA. Ceux qui sont passés à l’action, ce sont les étudiants en informatique. Les étudiants souhaitaient avoir…



