The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Artisanat

Par Marie VANDEWOESTYNE ([email protected])

Naomi Martino, chocolatière, noueau membre du Collège Culinaire de France. • NAOMI MARTINO

La Maison Martino entre cette année dans le cercle fermé des « producteurs artisans de qualité » dans la catégorie chocolatier torréfacteur. 13 ans après son tout premier prix, cette distinction récompense un savoir-faire artisanal et un travail reconnu.

La famille du Collège Culinaire de France

s’agrandit en accueillant cette année la chocolatière

Guadeloupéenne Naomi Martino. Le but du Collège Culinaire de France

est de promouvoir la qualité de la restauration en France et

ailleurs en soutenant les producteurs et artisans, qui chaque jour

mettent en œuvre un savoir-faire artisanal afin d’offrir des

produits dignes de ce nom. Ces valeurs sont complètement intégrées

et appliquées par la chocolatière de Capesterre-Belle-Eau depuis de

nombreuses années.

Des chocolats 100% Gwada