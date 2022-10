The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rendez-vous incontournable de l’inclusion numérique, l’événement « Numérique en Commun[s] » a lieu pour la première fois en Martinique. Objectif de ce séminaire, qui ouvre ses portes ce mardi et se poursuivra toute cette semaine : permettre aux acteurs engagés dans la lutte contre la fracture digitale sur notre territoire de se rencontrer et de créer une véritable communauté, à l’heure des nouvelles technologies et de la dématérialisation des services publics.

Obtenir la carte grise de son véhicule, déclarer un changement d’adresse, remplir sa déclaration d’impôts, demander une attestation de l’assurance maladie… un nombre croissant de démarches administratives sont désormais réalisables de façon dématérialisée, à partir de sites internet sécurisés mis en place par les organismes publics. Une tendance impulsée par l’État depuis plusieurs années, et qui devrait se renforcer rapidement. « On va arriver, fin 2022, à plus de 250…



