The content originally appeared on: Radio Isla TV

El presidente del Comité de Estaciones de Gasolina del Centro Unido de Detallistas de Gasolina, Carlos Crespo, denunció en RADIO ISLA que el gobierno no les entregó marbetes para los centros de inspección de carros.

“El gobierno no ha abierto en esta semana (tras el paso del huracán Fiona). Nos dejaron a los centros de inspección sin marbetes. ¡No hay marbetes! Como el CESCO cerró, porque no tiene agua y no tiene luz, pues tampoco distribuyeron marbete”, expresó Crespo.

Además, Carlos Crespo indicó que, al momento, no se ha hablado de moratorias, tales como las de las multas para las personas que están sin marbetes.

