The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Shailiny Tromp-Lee:

ORANJESTAD (AAN): Full e caso di Avestruz, caminda Benny Sievinger ta e sospechoso prinicipal, sigur a y ta sigui pone un nubia scur riba Parlamento. No obstante e nubia scur aki aña parlamentario nobo ta start bon pa Parlamento y pa Aruba.

Gobierno di Aruba a entrega Presupuesto 2023, manera nos Constitucion ta prescribi, dia 1 di september 2022. Un di e detaye cu mas ta resalta ta e hecho cu e Presupuesto 2023 ta mustra un deficit di 25 miyon. Mediante un maneho serio y responsabel den 3 aña di tempo Gobierno ta logra baha e deficit di Pais Aruba substancialmente. Di 1028 miyon na 2020 ta logra baha e deficit te na 25 miyon florin otro aña. Algo cu sigur nos mester aplaudi.

Awor e proceso interno na Parlamento a start, caminda nos tin te dia 21 di september pa haci nos preguntanan por escrito y te dia cu nos trata e presupuesto den sala nos por sigui analisa esaki y sinta cu stakehokders. Den caso ta necesario nos por presenta mocion of amienda.

Oposicion completo a haci un show politico pa pidi pa Gobierno trek in e presupuesto entrega. Mike Eman y AVP a conoce presupuestonan cu un averahe di 200 pa 400 miyon di deficit anto den tempo di bonansa y awe kier bin exigi pa trek in un presupuesto cu un deficit di 25 miyon. Nan tin corahe. Pueblo mester realisa cu e presupuesto aki ta muestra di tremendo trabou di parti Gobierno si nos tene cuenta cu e impacto cu e pandemia tabatin riba nos isla y sin lubida e impacto di e guera entre Rusia y Ukrania. Otro cu ta mal bruha y pa 8 aña largo a vota pro pa tur e 8 presupuestonan di Mike Eman ta lider di MAS. Anto net nan dos kier pa trek in e presupuesto?

Pueblo mester realisa cu tur esaki ta keda haci pa desvia atencion di e caso Avestrus y Kukwisa. Tambe kier kita e atencion riba e hecho cu ta despues di 15 aña un Gobierno ta bin cumpli atrobe cu entrega di presupuesto riba e fecha indica pa ley. Un logro riba su mes. Merito di tur e profesionalnan bou liderasgo di Minister Maduro cu a haci esaki posibel. Petje af!