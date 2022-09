The content originally appeared on: Diario

Roland Maduro Vice Presidente di SPA

ORANJESTAD (AAN): Durante un conferencia di prensa, Roland Maduro, vice presidente di SPA, a puntra Gobierno con Cuerpo Policial por sigui garantiza e seguridad di ciudadanonan den su totalidad bao di e condicionnan actual, na unda el a indica cu no tin suficiente Polis pa por garatisa e seguridad di pueblo y turismo.

“Con nos por garantiza e seguridad di ciudadanonan den su totalidad bao di e condicionnan aki, Pais Aruba su fuente di entrada ta turismo,” segun Maduro, “turista no ta bin Aruba pa su beachnan, otro parti di mundo tambe tin beachnan blanco. Turista ta bin Aruba pa sinti nan mes safe, pasobra tin visibilidad di polis tur caminda. Riba beach, nightlife, centro comercial, pa motibo cu no tin suficiente polis pa draai di e forma cu mester ta, ta bay over na overtime. Nan mester sacrifica nan famia, pa traha overtime” Maduro a enfatiza.

E vice presidente di SPA a adverti cu si no tin overtime, turismo lo collapse y cay den otro. Y e ta spera cu Gobierno por carga cu e consecuencianan aki. Proyectonan manera veiligheidsfouilleren, control di trafico, control di frontera, control extra riba criminalnan den mundo di droga, ta wordo limita na esaki.

Maduro a finaliza pidiendo Gobierno pa rectifica, pensa bon y nan ta habri pa sinta na mesa un biaha mas.