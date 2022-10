I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Saint-Claude

De nombreux seniors du Sud Basse-Terre ont assisté à la maison de quartier Gallard, à une conférence détaillée sur les plantes médicinales donnée par Marie Gustave, présidente de l’Aplamédarom.

Avec l’épidémie de Covid qui a bouleversé notre quotidien et nos vies depuis bientôt trois ans, les Guadeloupéens – et en particulier les seniors – ont manifesté un regain d’intérêt pour la médecine traditionnelle basée sur l’utilisation des plantes médicinales que les anciens connaissaient bien et qu’ils utilisaient régulièrement.

À l’invitation de l’association Gallard Doubout toujours soucieuse de transmettre au plus grand nombre de précieuses connaissances liées à la…