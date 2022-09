I Like This

Jeffrey Bernus, co-fondateur et président de Caribbean Cetacean Society

L’association antillaise Caribbean Cetacean Society étudie les cétacés dans les Petites Antilles depuis deux ans. Jeffrey Bernus, co-fondateur et président de l’association, livre les conclusions de cette étude et explique comment mieux protéger les cétacés.

En quoi consiste cette étude sur les cétacés ?

Cette étude est un travail de coopération sur deux ans afin d’étudier les cétacés dans toutes les îles des Petites Antilles. « Ti Whale An Nou » (Nos Petites Baleines à nous) est le plus grand programme d’étude des cétacés ayant été réalisé dans l’ensemble des Antilles. La Caribbean Cetacean Society (CCS) vient de terminer 6 nouvelles expéditions scientifiques de 15 jours en mer entre mars et août 2022 dans toutes les…