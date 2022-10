The content originally appeared on: Diario

Ademas di ta culpabel di atraco arma cu violencia y drive by shooting

ORANJESTAD (AAN): Diaranson mainta Hues di Corte di Husticia, a dicta sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e hoben Izak Principaal.

Hues a confirma e exigencia di Fiscal cu ta 9 aña di prison y cu Principaal tin cu sigui tratamento obligatorio den un institucion na Hulanda.

Acusacionnan contra dje: E acusacionnan contra Izak Principaal ta:

(*) A menaza tur trahador di OC riba 30 Augustus 2019.

(*) Dia 30 December 2020, a menaza su mama y ruman muher di ta kima e cas. Tambe a kibra porta y cashinan den cas. Tambe posecion di marihuana.

(*) Dia 22 Mei 2021, atraco arma cu violencia hunto cu otronan.

(*) Dia 30 Mei 2021, intento asesinato den “drive by shooting” na American Bar na San Nicolas. Principaal tabata core e auto, Celaire a tira diferente biaha y a herida 4 persona.

(*) Dia 4 Juni 2021 na Flamboyanstraat 4., a tira e dama hoben Sayuri mata.

(*) Posesion di arma di candela.

Exigencia di Fiscal: Fiscal durante tratamento di e caso dia 15 September 2022 a bisa cu e ta haya Principaal culpabel. E punto fastioso ta cu mester mira e acusado pero tambe e comunidad. E impacto cu e casonan tabatin den comunidad.

Na opinion di Fiscal, e seriedad di e casonan ta mustra cu ley hubenil no ta husticia tur loke Principaal a haci. Anterior Fiscal a exigi 11 aña di prison pero awor a exigi 9 aña di prison y TBS. TBS ta nifica tratamento obligatorio den un institucion na Hulanda.

Sentencia di Huez: Via video conference e sentencia a sosode. Den sala di Corte tabata presente e abogadonan di Principaal y Fiscal. Tambe tabata presente famianan di e victima Sayuri y e tata Mike Petronia.

(*) Hues a bisa cu dia 30 December 2019, Principaal a menaza 2 trahador di Instituto OC. E tempo ey e tabatin 15 aña. Hues a rechaza ponencia di abogado cu Principaal tabata hopi emocional. Hues a bisa cu e abogado a bisa esey pa hustifica defensa propio. Hues ta haya cu no por papia di defensa propio. E ta haya e incidente legalmente proba proba.

(*) Hues a sigui bisa cu 30 December 2020 e no ta haya proba cu Principaal a menaza di kima cas di su mama. Hues a mustra cu ta solamente declaracion di e ruman so tin. El a declara Principaal liber di esey. Pa loke ta e kibramento di porta, cashi y spiel den cas, mester tin un keho pa asina por persigui un persona. Hues a remarca cu no tin ningun keho di e mama contra Principaal. Pesey mester declara Fiscal no admisible.

(*) Hues ta haya legalmente proba cu Principaal tabatin 17.9 gram di marihuana den su poder.

(*) Hues ta haya cu e atraco cu violencia hunto cu otronan riba 22 Mei 2021, legalmente proba. El a mustra cu Principaal tabata den auto hunto cu otronan ora a sigui e homber T. E tabata sa cu lo bay horta. Te ora T. a yega su cas, nan tur a baha for di auto. Principaal tabatin un cuchiu, otro cu bate y un cu cuchiu. E homber T. y un otro a worde atraca cu violencia. Principaal a bay cu e auto di T. y na cas di Principaal a parti e placanan. Esaki Hues ta considera complice di atraco arma cu violencia.

(*) Dia 30 Mei 2021, e Drive by shooting na American Bar, Hues ta haya legalmente proba. Hues a mustra cu Principaal tabata stuur e auto y Celaire a tira. Hues ta haya cu Principaal tabata sa cu Celaire tabatin e arma y dilanti American Bar, Principaal a baha velocidad y Celaire a tira riba distancia cortico y 4 persona a resulta herida. El a bisa Danki Dios ningun perona no a sufri herida fatal. El a mustra cu ta na cas di Principaal a kita number, pone sticker na e auto. Tur esaki na opinion di Hues ta premedita, o sea a bay prepara pa tira. Esaki Hues ta haya intento di asesinato y cu Principaal ta complice den esaki. Hues tambe ta haya proba cu Principaal tabatin arma di candela.

(*) Dia 4 di Juni 2021, Principaal a tira Sayuri mata. Hues a bisa cu mescos cu Fiscal, e no ta haya proba intencionalmente a tira pa mata. Pero si e ta haya proba, cu Principaal a coy e arma y pone e arma den direccion di Sayuri. Sayuri a bisa Principaal pa no haci esey. Na opinion di Hues, tur hende mester sa cu si tin un arma di candela den man y dirigi esaki riba un hende, esaki ta hopi peligroso, si no sa cu tin bala den dje.

Polis su investigacion ta mustra cu mester a hala e parti ariba di e loop di e arma patras pa asina e por a tira. Principaal a bisa cu el a saca e peña y a hala e parti ariba di e arma atras. Accidental su dede a primi e gay y arma a tira. Hues a bisa cu e no ta kere cu e stoel a kibra. El a bisa cu Polis no a haya ningun stoel kibra.

El a rechaza e ponencia cu ta accidental Principaal a tira. Hues a mustra cu Principaal mester a hala e parti ariba di e loop atras pa asina e por tira. El a haci esaki sin controla si tin bala den loop y si e arma ta riba “safe”. Door cu su dede a primi e gay e arma a tira.

Arma di candela un problema serio: Hues a splica con el a yega na e decision pa aplica castigo di adulto. El a bisa cu el a tene cuenta cu e menaza di e dos trahadornan di OC, Principaal tabatin 15 aña. Segun ley mester aplica castigo hubenil. El a tene cuenta cu e tempo cu a transcuri, mas cu 3 aña. Hues a bisa cu e no lo castiga Principaal pa esaki.

El a mustra cu tin otro hechonan hopi serio, posecion di droga, atraco arma cu violencia hunto cu otro, drive by shooting hunto cu otro, tira Sayuri mata, posecion di arma di candela. Hues a mustra cu e victimanan di atraco arma, por keda den trauma. E victimanan di e Drive by shooting tambe. Danki Dios cu no tabatin morto. Hues ta haya cu e problema di arma di candela ta hopi serio na Aruba. Na opinion di Hues, hende mester por para pafor trankil sin tin miedo cu hende ta pasa tira riba bo.

E caso Sayuri ta hopi tristo. Principaal a laga famianan cu hopi tristeza. Hues a bisa cu den e casonan menciona, Principaal tabatin 17 aña.

Usa castigo di Adulto: Sicologo di Aruba, den su raport ta conseha pa usa castigo di adulto. E psycologo tambe ta haya cu Principaal ta menos responsabel pa su actonan. El a mustra cu e chens ta grandi cu si Principaal no haya tratamento, e lo bolbe cay den mesun cos. Tambe e sicologo a conseha TBS.

Hues a bisa cu TBS ta un castigo serio. Hopi acusado no kier cay bao TBS. El a splica cu TBS (pone na disposicion) ta nifica cu Principaal mester keda interna den un institucion y haya tratamento obligatorio, te ora cu psychiater determina cu Principaal a recupera. Esey por dura añas.

Hues a sigui bisa cu e psychiater ta haya cu Principaal ta completo responsabel pa su actonan. E ta haya cu e psychiater no a splica esey bon y tambe pa aplica castigo hubenil. E psycologo di Hulanda ta comparti basta punto cu e psycologo di Aruba. Pero e ta recomenda pa aplica castigo hubenil.

Hues a analisa e raportnan y e circumstancianan bou di cual e incidentenan a tuma lugar. Hues a conclui cu mester aplica castigo di adulto. Tambe el a tene cuenta cu personalidad di Principaal y su actitud den Corte ora di trata e casonan. Tambe el a evalua orientacion di Hof den casonan asina. Hues a remarca cu e tempo ey Principaal tabata bisa riba su mes.

E castigo final: Hues a bisa cu den caso di atraco cu violencia tin castigo mas cu 4 aña di prison, posecion di arma ta 1 aña, drive by shooting ta mas cu 5 aña. E tira mata di Sayuri ta 15 aña. Pa cu e castigo, Hues a tene cuenta cu ta promer biaha cu Principaal ta cay sera. Tambe el a tene cuenta cu e conclusion di psycologo y psychiater. Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu Principaal mester di tratamento.

El a mustra cu Fiscal promer a exigi 11 aña di prison pero despues di a haya e splicacion di sicologonan, a bahe na 9 aña di prison cu TBS.

Hues a bisa cu e ta confirma exigencia di Fiscal. El a condena Principaal na 9 aña di prison y TBS na Hulanda. Ademas Hues a aproba e demanda di daño di 10 mil Florin cu ta e gasto di entiero di Sayuri. Hues tambe a aproba 6 mil Florin pa daño inmaterial pa e tata.

Tambe Hues a aproba otro daño material pa victima di atraco arma. Den e tempo cu Principaal lo ta sera den KIA, lo mester haci e preparacionnan pa asina e tempo yega e por bay Hulanda pa haya tratamento obligatorio den un institucion.