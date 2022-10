The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Quand le cancer frappe le parcours de soins existe. Mais qu’en est-il du suivi psychologique, de la réappropriation de son corps et de sa vie ? Beaucoup de malades parlent de « solitude » pendant la période de soin et aussi après. Il leur faut composer avec une nouvelle version de soi. C’est là qu’interviennent les associations d’aide et d’accompagnement dont le travail reste encore malheureusement dissocié de la prise en charge médicale.

« Quand la nouvelle est tombée, je me suis sentie comme détachée de moi-même. Je n’arrivais pas à intégrer ce que le médecin me disait car je ne sentais pas la maladie, mon corps semblait intact », confesse Christiane, malade en rémission d’un cancer du sein depuis 15 ans. C’est ce sentiment d’irréel, de coup sur la tête à l’annonce du diagnostic qui provoque la réaction instinctive de continuer comme si de rien n’était. Le travail, les enfants, l’organisation du…



17.10.2022