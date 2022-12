I Like This

Par Yasmine L’ETANG-ALLEPOT

Après les cadeaux de Noël, voici venir la période des étrennes, ces petites « enveloppes » offertes le premier de l’an comme cadeaux au facteur, aux pompiers, à la femme de ménage en signe de remerciement pour leurs services rendus. L’usage perdure depuis l’antiquité mais qu’en est-il réellement sous nos latitudes à l’heure de l’inflation?

Samedi, nous partagerons nos vœux pour l’année

2023. La tradition veut qu’à cette période nous donnions des

étrennes, des petits cadeaux distribués à partir du 1er janvier. Il

y a dans l’Hexagone celles du facteur, des pompiers, le petit

billet pour les enfants… Dans la Rome antique, on offrait de la

verveine. Pour les Romains, la verveine est une plante très

précieuse aux vertus pharmaceutiques reconnues ; par conséquent, en

donner à quelqu’un revient à lui souhaiter un avenir prospère et

heureux. Au fur et à mesure, la tradition des étrennes du Jour de

l’an se perd, laissant la place aux nombreux messages numériques.

Néanmoins, en Hexagone, cette coutume semble bien ancrée. Les

gestes de remerciement vont en faveur des services à la personne :

gardiens d’immeuble, éboueurs, baby-sitters, femmes de ménage. Chez

nous,…