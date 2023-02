I Like This

C.C.

Réplique du Nao Trinidad de Magellan • C.C.

Une réplique du Nao Trinidad, vaisseau amiral de la première expédition autour du monde menée par Magellan, était en escale pendant une semaine dans nos eaux. Photos et vidéos.

La réplique du navire amiral du célèbre explorateur Fernand de Magellan, le Nao Trinidad, a fait escale pendant une semaine au port de plaisance du Marin.

C’est l’ARVPAM (Association de recherches et de valorisation du patrimoine archéologique sous-marin de la Martinique) qui est à l’origine du projet. L’initiative est subventionnée par la direction des affaires culturelles, les fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) et par le ministère de la Jeunesse et des sports.

Arrivé de Porto-Rico

Le bateau en provenance de Porto Rico est arrivé le dimanche 5 février à la Marina du Marin. Il est resté jusqu’à ce dimanche (12 février). Le Nao Trinidad était le vaisseau amiral de la première expédition autour du monde menée par Magellan entre 1519 et 1522. Ce fut le plus grand exploit maritime de l’histoire.

La visite du bateau a été ouverte au public. Voici quelques images.

