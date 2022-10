The content originally appeared on: Diario

Dia Internacional di e Adulto Mayor

ORANJESTAD (AAN): Dia 1 di October ta un dia hopi special pa nos Grandinan, cu celebracion di Dia Internacional di e Adulto Mayor. Mundialmente embehecimento ta un reto pa e paisnan cu ta reconoce esaki. Segun Censo 2020, e poblacion di Aruba ta consisti di 106.766 habitante. Den e 106.766 habitantenan aki tin mas of menos 22 mil Adulto Mayor. Esey kiermen cu 21% di nos poblacion ta un persona grandi, un adulto mayo.

SVb ta señala cu segun ECLAC (United Nations Economic Commission for Latin American and the Caribbean) Aruba ya a yega den e fase 4 di embehecimento y ta den e top 5 di e paisnan Americano y Caribense cu e embehecimento di mas halto.

Esey kiermen cu e fenomeno aki ta rekeri urgentemente un atencion special for di e diferente instancianan social y mas ainda for di nos gobierno. Den e bida diario di nos pais, ainda nos ta haya falta di e reconocemento pa e adulto mayo. Ta na su luga pa bisa cu den un pais civilisa y social manera Aruba ta hopi importante pa considera nos grandinan manera un ser humano socialmente activo, cu tin e necesidadnan diferente den e ciclo aki di nan bida. Nos mester visualisa e berdadero nificacion di e proceso di embehece cu ta bin cu su respectivo bentaha y desbentaha.

Awe mas cu nunca nos tin di bisa nos grandinan danki pa e dedicacion, experiencia, sabiduria y amor cu nan a brinda nos famia y e comunidad durante tur e añanan cu nan tabata labora. Riba e dia special aki nos tur tin di gradici nan pa tur e añanan cu nan a lucha pa e derechonan cu nos tin awendia y cu nos por sigui goza di nan. Nos grandinan tambe tin e derecho di biba den un mundo husto y yen di harmonia, brindando nan un bida yen di felicidad y beneficio. Mester percura pa cumpli cu e derechonan manera trato cu respet y dignidad, oportunidad real pa nan sigui participa y por keda activo riba e tereno economico social, segun nan forsa y deseo. Nos tin di brinda nan e proteccion necesario na momento di crisis, scarsedad, soledad y enfermedad.

Awe ta e dia cu mas nos tin di honra y balora nos grandinan. Cu tur nos Grandinan pasa un dia yen di amor y alegria den compania di nan famia.

Algun di e derechonan di e Adulto Mayor

01 Di tin un bida di calidad sin violencia y sin discriminacion;

02 Di ricibi un trato digno y apropia den cualkier procedimento hudicial;

03 Riba salud, alimentacion y famia;

04 Riba educacion;

05 Riba un trabou digno y bon paga;

06 Riba asistencia social;

07 Di asocia y participa den proceso productivo di educacion y capacitacion di bo comunidad;

08 Di denuncia tur echo, acto of negligencia cu ta viola e derechonan estableci den e ley di e Derechonan di e Adulto Mayor;

09 Riba un atencion amabel den establecimento publico y priva cu ta duna servicio publico;

10 Di conta cu asiento exclusivo den e servicio di transporte.