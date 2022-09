The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Bartender mixologiste et consultante, Ornella Cadasse réalise son rêve de découvrir l’Afrique en s’installant au Ghana. Et cultive l’ambition de créer des ponts entre la Caraïbe et le continent noir.

Si elle semble si assurée aujourd’hui, à 25 ans, Ornella a longtemps cherché sa voie. Après son bac S (« pour avoir plus d’ouverture »), la Foyalaise part à Toulouse pour suivre une prépa artistique. « Après le bac, je n’avais pas du tout envie d’entreprendre une carrière scientifique. J’avais toujours eu la volonté d’être libre et l’art représentait mieux qui j’étais et avais envie d’être. » Mais dans cette section qui prépare aux Beaux-Arts, elle se sent perdue…



France-Antilles Martinique



1410 mots – 21.09.2022