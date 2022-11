I Like This

BAIE-MAHAULT

Bolbec auto-école est géré par une femme de caractère. • S.B

À la tête de son centre de conduite depuis plus de 20 ans, Pakita Bolbec s’identifie comme une femme humble et travailleuse. À l’aube de la cinquantaine, la cheffe d’entreprise, élégante, souriante et pleine d’empathie met le travail au centre de sa réussite.

“La base c’est le travail. C’est le travail qui

paie. Si on aime ce qu’on fait et qu’on se donne les moyens, on

peut y arriver”, martèle-t-elle. Pakita Bolbec attribue beaucoup

d’importance au travail dans la réussite. Affronter les difficultés

quotidiennement, rien de plus normal pour elle : “forcément, il y a

des difficultés, une entreprise, c’est gérer des imprévus au

quotidien. Une voiture en panne, pas suffisamment d’élèves à

présenter aux examens, un formateur absent parce qu’il est malade.

Créer une entreprise ce n’est pas de tout repos. Il faut se dire,

qu’il y a des imprévus et il faut les gérer”,

poursuit-elle.

Tenace, et très rigoureuse, la cheffe d’entreprise

reste exigeante avec ses élèves quotidiennement. “Dans la réussite

de l’élève, il y a le formateur, mais, il y a également,

l’implication de l’élève. Quand on pousse la porte d’une école de

conduite, on est censé savoir ce q