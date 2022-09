The content originally appeared on: Radio Isla TV

El alcalde de Guaynabo, Edward O’Neill, dio en el programa Noches Con Sentido de RADIO ISLA , que la administración de LUMA Energy, no escucha a “los que están abajo”.

“Para ellos nosotros somos unos indios con taparrabos. No hacen nada. Yo no tengo problemas con ellos trabajando, pero la alta gerencia tiene que tener más comunicación con los de abajo y tienen que dirigirse más a los alcaldes, ya que ellos no hicieron una transición, ellos hicieron un cambio, que es más difícil todavía”.

Asimismo, el mandatario municipal dijo que deben escuchar más las recomendaciones de los alcaldes.

“Ahora en esta emergencia, deberían escuchar un poco más a los alcaldes, que saben dónde está la bomba de agua , de donde se alimenta, donde están los centros de envejecientes , las cosas esenciales en cada municipio”, afirmó .

De igual forma, O’Neill expuso que LUMA Energy debe ser fiscalizada.