La representante popular Sol Higgins Cuadrado informó que en una vista pública del P. de la C. 1424 celebrada ayer, que persigue que en los hospitales haya un protocolo de servicio uniforme para atender casos de accidentes cerebrovasculares o stroke en la isla, no hay quien quiera asumir la culpa de que no hayan servicios o personal para manejar dichos incidentes.

“Yo, en mi ámbito personal, sentí un poco de decepción porque las aseguradoras, todas, coincidieron en que el problema no son ellas […] Todos estamos en el mismo barco queriendo solucionar el problema de salud que hay en Puerto Rico y pareciera que la culpa es huérfana”, señaló la representante.

La legisladora describió que todas las aseguradoras del país citadas que acudieron al encuentro, indicaron que no necesariamente ostentan la culpa del manejo de dichos casos por la falta de profesionales, y la atribuyeron a eventos sociales que afectan al país, como el problema con el acceso a la educación o las condiciones de las carreteras, y a la política gubernamental como tal.

En la vista se informó que el stroke es una de las cinco causas principales de muerte en Puerto Rico, con 39 mil casos anuales y miles de pacientes que culminan siendo personas con diversidad funcional. Asimismo, Higgins Cuadrado destacó que los fallecimientos por la condición ascienden a 800 mil anualmente a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico.

Bajo dicho cuadro, la legisladora explicó que la búsqueda de un servicio uniforme en las instituciones hospitalarias va dirigida a crear un comité multisectorial que cree una política publica que dé seguimiento a los casos. Además, resaltó la presencia de estudiantes de enfermería del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico quienes, según la representante, presentaron la mejor ponencia para defender la aprobación del proyecto.

“Precisamente, por no tener un protocolo a base de stroke, pues, los hospitales no pueden comprar ciertos medicamentos porque no tienen un programa de stroke en su hospital, así que cuando llega un paciente, hay un medicamento que, probablemente, hay que darlo inmediatamente, pero no existe ese medicamento en el hospital porque el hospital no tiene un protocolo de stroke”.

Asimismo, destacó que con el proyecto las aseguradoras tendrán que explicar por qué hubo un mal manejo de caso en algún incidente cerebrovascular.

“Este proyecto trae esperanza para comenzar a solucionar los problemas de salud de Puerto Rico”, finalizó Higgins Cuadrado al hacer una petición al ejecutivo para firmar la medida, y asegurar que la misma cuenta con los votos.

[embedded content]

[embedded content]