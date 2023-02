The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

football. Coupe de Martinique 2023 : 1er tour – coupe vyv 2023 : demi-finales aller

Les Pierrotins, de gauche à droite, Steeve Frédonie, Enrick Reuperné, Sonny Duton, Marc Pierre-Gabriel, Mickaël

et Bryan Udino savourent leur victoire face au Club Péléen. • SG.

En attendant les résultats d’hier et des matchs à venir, mardi et mercredi, la hiérarchie a, pour le moment, été respectée en coupe de Martinique. Les duels entre clubs de Régional 1 ont été favorables à ceux qui recevaient : l’Assaut et le CS Case-Pilote. En coupe Vyv, la demi-finale aller entre l’Aiglon et le Golden Lion s’est soldé sur un match nul (1-1).