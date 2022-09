The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Depuis 1950, le nombre de protestants évangéliques en France hexagonale a été multiplié par 10. En France, dans les territoires d’Outre-mer et dans le monde, le courant évangélique est celui qui progresse le plus au fil des années. Faisant toujours plus d’adeptes. Un constat qui ne passe pas inaperçu en Guadeloupe, au vu du nombre d’églises protestantes qui fleurissent sur le territoire. En 2017, le CNEF (conseil national des évangéliques de France) en comptait 65 sur le département. Et en 2020, plus de 20 pour 100 000 habitants, faisant ainsi partie des départements français comptant le plus d’églises protestantes par nombre d’habitants.

De nos jours, la naissance de nouvelles églises protestantes évangéliques s’appuie désormais, comme d’autres courants religieux sur les réseaux sociaux pour se faire connaître et attirer de nouveaux adeptes. Cela dans un contexte où l’on constate un regain du besoin de spiritualité dans la société. Alors face à tous ces nouveaux mouvements, comment s’y retrouver ? Entretien avec Josias Opont, pasteur et président de l’église évangélique Le Salut pour tous, église implantée…



France-Antilles Guadeloupe



2216 mots – 29.09.2022