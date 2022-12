I Like This

A l’?ge de 24 ans Pierre Michel Dorestant a succomb? aux attraits du m?tal d?coup?. Il a toujours v?cu entour? d’art au village artistique de Noailles mais ce n’est qu’en 1998 qu’il a pris la d?cision de s’y mettre r?ellement. Il a d?cid? alors d’en parler ? Saint-Louis Bruno, ma?tre forgeron qui lui a appris ses premi?res d?coupes. Il y a pris go?t et a poursuivi son apprentissage avec ma?tre Serge Jolimeau. Apr?s ses deux exp?riences enrichissantes ?tal?es sur des ann?es, M. Dorestant a d?cid? de lancer ses propres affaires et de suivre sa passion. <>, se souvient-il.

