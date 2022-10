I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Dimanche 16 Octobre 2022 – 06h08

Selon Météo France, les conditions sont propices à de fortes averses de pluies localement orageuses sur la Martinique aujourd’hui dimanche.

Une masse d’air humide associée à de faibles alizés et une situation instable en altitude sont propices à de fortes averses de pluies localement orageuses sur notre département, explique Météo France.

Les averses pourront être localement fortes et orageuses en journée principalement sur les plus hauts mornes de la côte Caraïbe. Les cumuls de pluies pourraient atteindre localement 50 à 60 mm en 3 heures et provoquer des ruissellements importants par endroits. Ces conditions météorologiques vont s’améliorer rapidement à compter de la fin de journée.