The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Hier, plusieurs collèges et lycées n’ont pu accueillir d’élèves, en raison du mouvement de grève observé par les agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE), chargés de l’entretien et de la restauration. Ils réclament des effectifs supplémentaires.

Un peu plus d’un mois après la rentrée, les agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE), personnels indispensables au fonctionnement des collèges et lycées, sont en grève. Ils dénoncent un manque criant d’effectifs (départs à la retraite et congés longue maladie non remplacés). « Nous avons déposé un préavis de grève le 28 septembre pour réclamer le règlement d’un certain nombre de situations que vivent les personnels des établissements…