Le lundi 31 octobre 2022, le centre-ville de Petite-Rivière de l’Artibonite a été, une fois de plus, assiégé par le gang nommé Baz Gran Grif, aidé des groupes de Palmis et de Kokorat San Ras. Un journaliste señor de la zone, requérant l’anonymat, dénombre, au moins, « cinq dépôts alimentaires pillés, une quinzaine de maisons brûlées, des dizaines d’entreprises commerciales vidées, des centaines de personnes victimes de violences verbales et physiques ». D’après notre source,…