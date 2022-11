La Police nationale d’Haiti (PNH) a annonc? avoir men? une op?ration lundi 31 octobre contre le gang dirig? par Vitelhomme Innocent. Selon une note publi?e par la PNH sur les r?seaux sociaux, cette intervention a ?t? r?alis?e ? Pernier et ? Dumay.

<>, peut-on lire dans la note.

La PNH a ?galement annonc? le mort de deux individus lors d’?changes de tirs avec les forces de l’ordre ? Delmas et ? Vivy Mitchel. <>, a d?taill? la PNH sur Facebook.

Par ailleurs, des op?rations ont ?t? ?galement men?es dans les r?gions, notamment dans les d?partements du Nord et du Sud-Est. Un bandit a ?t? tu? dans le d?partement du Nord alors que deux personnes ont ?t? arr?t?es.

<< Lors d’une op?ration men?e par le SDPJ/NORD, dans la zone de Haut Redford, Sainte-Philom?ne, Cap-Haitien (Base I-14), le nomm? Jeff Timont, alias “X-Solo”, a ?t? mortellement bless? dans des ?changes de tirs avec les forces de l’ordre. Au cours de cette op?ration effectu?e les 28 et 29 octobre 2022, Junior Fran?ois et Anadia Cam?us respectivement ?g?s de 22 et 48 ans ont ?t? ?galement interpell?s pour avoir h?berg? les membres de ce gang et deux (2) armes ? feu ont ?t? confisqu?es. C’est le juge de paix du Cap-Haitien, Me L?vy Augustin, qui a effectu? le constat du cadavre de X-Solo qui a succomb? ? ses blessures ? l’H?pital Justinien du Cap-Haitien.

? rappeler que le gang I-14 s?me la terreur depuis quelques temps dans la ville, ayant ? son actif: une vingtaine de maisons incendi?es, des jeunes paisibles assassin?s ou gri?vement bless?s, un cas de kidnapping rapport?. De plus, les membres de cette bande arm?e violent des fillettes impun?ment et ran?onnent chaque samedi tous ceux qui m?nent une activit? ?conomique (pas moins de 10,000 gdes/propri?taire) >>, peut-on lire dans une note de l’institution polici?re.

Dans le Sud-Est, la police indique avoir d?mantel? un gang, effectu? des arrestations et des saisies. << La Police Nationale d’Ha?ti a d?mantel? ce lundi 31 octobre un gang qui ?voluait dans la zone de Macary plus pr?cis?ment dans la 3e section communale de Marigot, d?partement du Sud’Est.

Six individus dont le chef du gang Alexis Daniel alias “Ti-Daniel” ont ?t? appr?hend?s et plusieurs objets retrouv?s en leur possession, ont ?t? confisqu?s. Il s’agit de : Trois armes ? feu : un pistolet de marque Luger, de calibre 9mm, de s?rie J9934, un revolver de marque Smith & Wesson, de calibre 38, de s?rie K879710 et une arme de fabrication artisanale capable de tirer des cartouches 12; deux cartouches et une douille de calibre 38, une cartouche de calibre 9mm; un chargeur 9mm; un BDU et un blouson s’apparentant aux uniformes des unit?s sp?cialis?es de la PNH; une cagoule; six machettes et deux poignards; cinq t?l?phones.

Deux des individus arr?t?s, Alexis Daniel et Soifaite James ont avou? avoir tu? Olice Marseille et Pansely Beaujour avec le pistolet et le r?volver trouv?s en leur possession. Cette op?ration a ?t? men?e par le SDPJ et l’UDMO-SE en compagnie du Substitut du Commissaire du Gouvernement Me Royal Mathurin et du juge de paix de la commune de Marigot Ma?tre Anof?ne. Elle a ?t? r?alis?e suite ? des plaintes r?p?t?es relatives ? des cas d’assassinat et de tentative d’assassinat, de vols ? main arm?es, de braquage, de d?tention ill?gale d’arme ? feu et d’association de malfaiteurs impliquant les membres du gang >>, a expliqu? la police qui a ?galement publi? les photos des personnes interpell?es sur les r?seaux sociaux.